В Гидрометцентре сообщили об аномально теплой погоде в Центральной России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что Центральную Россию до 3 ноября ждет аномально теплая погода. Об этом он сообщил РИА «Новости».
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что Центральную Россию до 3 ноября ждет аномально теплая погода. Об этом он сообщил РИА «Новости».
По его словам, температура на европейской территории России будет повышаться, а облачность понижаться. «29 октября температура 8−10, до 11 градусов, 30 октября температура до 13 градусов. Такая температура сохранится во вторник и среду», — сказал синоптик.
Он добавил, что теплая погода может продолжиться и после среды благодаря южному ветру.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве и Подмосковье на несколько дней установится солнечная и сухая погода.
Теплее всего, по его словам, будет в субботу, 30 октября. Днем воздух может прогреться до 14 градусов тепла, «что на 7−8 градусов выше нормы и соответствует климатическим показателям конца сентября». Однако, отмечает Тишковец, температурный рекорд, установленный в 1967 году, когда термометр на базовой московской метеостанции ВДНХ показал 14,5°C, побит, скорее всего, не будет.
Александр Целищев