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15:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Солнечное гало в Мурманске очаровало соцсети

Это уже второй «солнечный круг» над городом за три дня.

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Пользователи соцсетей делятся фотографиями солнечного гало в Мурманске 28 октября. Вокруг солнца был заметен большой круг, а по бокам появились так называемые ложные солнца. Вверху на дуге появился небольшой «хохолок».

В городе эффектное солнечное гало замечают уже во второй раз за три дня.

Гало появляется, когда солнце или луна просвечивают через слой перисто-слоистой облачности. Зимой оно нередко возникает во время сильных морозов, когда свет проходит через ледяную пыль в приземном слое. Крошечные кристаллы льда в воздухе преломляют свет, создавая радужные круги, дуги и «зеркальные» отражения солнца.

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