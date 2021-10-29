Солнечное гало в Мурманске очаровало соцсети
Это уже второй «солнечный круг» над городом за три дня.
Это уже второй «солнечный круг» над городом за три дня.
Пользователи соцсетей делятся фотографиями солнечного гало в Мурманске 28 октября. Вокруг солнца был заметен большой круг, а по бокам появились так называемые ложные солнца. Вверху на дуге появился небольшой «хохолок».
В городе эффектное солнечное гало замечают уже во второй раз за три дня.
Гало появляется, когда солнце или луна просвечивают через слой перисто-слоистой облачности. Зимой оно нередко возникает во время сильных морозов, когда свет проходит через ледяную пыль в приземном слое. Крошечные кристаллы льда в воздухе преломляют свет, создавая радужные круги, дуги и «зеркальные» отражения солнца.
Анна Лысенко