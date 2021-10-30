В Свердловской области заметили световые столбы
Красивое атмосферное явление.
Красивое атмосферное явление.
Фотограф Евгений Кудымов сфотографировал редкое и красивое природное явление — световые столбы. Они появились рядом с поселком Шабровский в Свердловской области.
Вертикальные полосы света, тянущиеся от фонарей, Солнца, Луны или других источников света, появляются в определенную погоду, когда в атмосфере «зависают» шестиугольные плоские или столбовидные ледяные кристаллы. Они отражают свет под определенным углом. В далеком прошлом такие атмосферные «спецэффекты» нередко принимали за мистические явления.
Ранее не менее красивое явление заметили в Мурманске. Здесь дважды за три дня появлялось большое солнечное гало.
Анна Лысенко