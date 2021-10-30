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16:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Свердловской области заметили световые столбы

Красивое атмосферное явление.

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Фотограф Евгений Кудымов сфотографировал редкое и красивое природное явление — световые столбы. Они появились рядом с поселком Шабровский в Свердловской области.

Вертикальные полосы света, тянущиеся от фонарей, Солнца, Луны или других источников света, появляются в определенную погоду, когда в атмосфере «зависают» шестиугольные плоские или столбовидные ледяные кристаллы. Они отражают свет под определенным углом. В далеком прошлом такие атмосферные «спецэффекты» нередко принимали за мистические явления.

Ранее не менее красивое явление заметили в Мурманске. Здесь дважды за три дня появлялось большое солнечное гало.

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