Ученые составили карту полярных сияний за 3 тысячи лет
Зоны, в которых их наблюдали, менялись со временем.
Зоны, в которых их наблюдали, менялись со временем.
С течением времени полярные сияния на Земле смещаются. Территории, на которых они наблюдаются (так называемые авроральные зоны или авроральные овалы) зависят от дрейфа магнитных полюсов. Влияет на них и солнечная активность: мощные солнечные бури сдвигают полярные сияния дальше в средние широты.
Чтобы лучше понять, как смещаются авроральные зоны и где они будут находиться в будущем в условиях мощных солнечных бурь, группа исследователей из Японии составила карту полярных сияний за 3 тысячи лет.
В качестве источников информации ученые использовали упоминания о полярных сияниях в литературе и документальных свидетельствах со всего мира. Эти данные они сопоставили с палеомагнитными моделями.
Ученые выяснили немало интересных фактов. Например, оказалось, что в XII и XVIII веках в Японии часто наблюдали зрелищные полярные сияния. Но затем авроральная зона сместилась и «обосновалась» над Гренландией.
Анна Лысенко