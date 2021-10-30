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17:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые составили карту полярных сияний за 3 тысячи лет

Зоны, в которых их наблюдали, менялись со временем.

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С течением времени полярные сияния на Земле смещаются. Территории, на которых они наблюдаются (так называемые авроральные зоны или авроральные овалы) зависят от дрейфа магнитных полюсов. Влияет на них и солнечная активность: мощные солнечные бури сдвигают полярные сияния дальше в средние широты.

Чтобы лучше понять, как смещаются авроральные зоны и где они будут находиться в будущем в условиях мощных солнечных бурь, группа исследователей из Японии составила карту полярных сияний за 3 тысячи лет.

В качестве источников информации ученые использовали упоминания о полярных сияниях в литературе и документальных свидетельствах со всего мира. Эти данные они сопоставили с палеомагнитными моделями.

Ученые выяснили немало интересных фактов. Например, оказалось, что в XII и XVIII веках в Японии часто наблюдали зрелищные полярные сияния. Но затем авроральная зона сместилась и «обосновалась» над Гренландией.

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