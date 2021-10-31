В космосе сфотографировали большой желтый «глаз»
Это углеродная звезда, которая вскоре сбросит свои внешние слои.
Это углеродная звезда, которая вскоре сбросит свои внешние слои.
На расстоянии 400 световых лет от Земли в созвездии Льва находится звезда CW Льва или IRC +10216. В оптическом диапазоне она светит очень тускло.
Но если эту звезду изучать с помощью больших телескопов, способных регистрировать излучение в инфракрасном и других диапазонах, оказывается, что CW Льва сложно назвать «серой мышкой». Скорее, она похожа на зловещий желтый глаз, смотрящий из космической бездны.
Фотографией космического «глаза» поделились к Хэллоуину в NASA. Снимок был получен благодаря космическому телескопу «Хаббл».
CW Льва — это углеродная звезда, в атмосфере которой содержится больше углерода, чем кислорода (в звездах наподобие Солнца — наоборот). Она окружена толстой пылевой оболочкой, которую хорошо видно на снимке.
Ученые считают, что около миллиарда лет назад CW Льва исчерпала свое водородное топливо, и превратилась в красного гиганта. Со временем в ее сжавшемся и оттого сильно нагревшемся гелиевом ядре начался синтез углерода и кислорода, который сейчас уже подошел к концу. В скором будущем (через 10−30 тысяч лет) ей предстоит сбросить свои внешние слои и дать начало планетарной туманности.
Анна Лысенко