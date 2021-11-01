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18:43 (мск), источник: Погода Mail.ru

Красочные световые столбы сфотографировали на Ямале

Удивительное природное явление, которое можно наблюдать в морозную погоду.

С приходом холодов в северных регионах можно наблюдать живописное атмосферное явление под названием световые столбы. В конце октября увидеть его посчастливилось жителям Надымского района в Ямало-Ненецком автономном округе.

Световые столбы представляют собой занимательный оптический эффект, напоминающий разноцветные прожекторы, направленные в ночное небо. Такое зрелище возникает при отражении искусственного или естественного света, попадающего на грани ледяных кристаллов, содержащихся в воздухе. Световые столбы можно наблюдать, когда температура воздуха опускается ниже минус 15 градусов.

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