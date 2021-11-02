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03:29 (мск), источник: ТАСС

Опасная погода ожидается в нескольких регионах России в ближайшие дни

ТАСС, 2 ноября. Погода в ближайшие дни приобретет опасный характер на Алтае, в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, Новосибирской, Челябинской, Томской и Кемеровской областях. В некоторых регионах ожидается гололед и сильный снег, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

«На Алтае ожидается ветер до 25 м/с, это опасное явление. В южных районах Красноярского края прогнозируется сильный снег, ветер до 20 м/с, в центральных районах — очень сильный снег, мокрый снег, ветер до 23 м/с. В Хакасии будет сильный снег, ветер в горах — до 25 м/с», — сказал он.

Также в Челябинской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях прогнозируется опасный характер погоды с гололедом и снегопадами.

«В Челябинской области очень неблагоприятная ситуация ожидается — дождь, переходящий в мокрый снег, затем в снег, а еще и гололед. В Новосибирской, Томской областях ночью будет снег, мокрый снег, ожидаются гололедно-изморозевые явления. Очень неблагоприятно. В Кемеровской области прогнозируются осадки в виде мокрого снега и снега, гололедные явления», — отметил метеоролог.

В Краснодарском крае в ближайшие дни ожидаются сильный дождь и гроза.

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