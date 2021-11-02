Туман превратил Москву в Сайлент-Хилл

Минувшей ночью столицу накрыл плотный туман. Росгидромет объявил «желтый» уровень опасности. Предупреждение действовало до утра, но погода так и не улучшилась, его продлили до 10 утра.
Накануне вечером видимость на некоторых улицах не превышала 50 метров. По словам москвичей, выходя из дома, они будто попадали в «кисель», который становится все гуще. Туман накрыл всю Центральную Россию: жители Подмосковья, Оренбурга, Калужской и Тульской областей тоже пожаловались на странное явление. Сейчас видимость составляет 200−500 метров. Семь высоток и Сити едва различимы.
На дорогах увеличилось число ДТП. Дептранс и МЧС попросили водителей быть внимательными на дорогах и передвигаться на минимальной скорости. Утром водители в чатах в телеграме описали ситуацию с движением так: «Чувствую себя ежиком, который ищет лошадку». Таксист Александр работал всю ночь. Вот что он рассказал:
— В Москве все заволокло. Это продолжалось всю ночь, причем и на территории аэропорта «Шереметьево», я был там два раза, фантастика какая-то. Светофоры очень плохо видно и даль тоже. Нет, само явление красивое, но для нас очень необычное, мы к такому не привыкли. Но очень красиво.
— Туман сильно осложняет ситуацию на дорогах, на ваш взгляд?
Если народ будет ездить аккуратно, а во время тумана надо прибегать к мерам предосторожности, нет. Есть дискомфорт, но не такой, если соблюдаешь правила. Если не будешь соблюдать, то, конечно, можно попасть в очень серьезные неприятности в виде ДТП. Но все-таки все ехали сегодня потише, поаккуратнее. Для нас это необычное явление.
— Был когда-нибудь такой туман?
— Нет, такого не было. Местами можно было где-то это наблюдать, скажем, где речки проходят, но чтобы так массово, вся Москва полностью, даже включая, например, то же самое «Шереметьево», такого я вообще не помню. Но люди, которые ехали из аэропорта, говорят, что очень интересно посмотреть на огоньки и так далее, но, говорят, что садились в полном тумане.
В Сети появилось видео, которое пилоты сняли при посадке в Шереметьево. В момент соприкосновения шасси с землей самолет катится по огонькам на дороге, но в какой-то момент они полностью пропадают в тумане.
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В столичных аэропортах задержали и отменили больше 100 рейсов, следует из данных «Яндекс. Расписание». Источник РИА Новости, близкий к московским аэропортам, сообщил, что не севшие в столице из-за тумана самолеты улетали в «Домодедово», в Санкт-Петербург или Нижний Новгород. Так, из «Шереметьево» самолеты ушли в «Домодедово» и Нижний Новгород. Из «Внуково» в «Домодедово», Санкт-Петербург, Нижний Новгород, один борт улетел в Ригу. Из «Домодедово» самолеты улетали в Нижний Новгород.
Более 30 рейсов за минувшую ночь совершили посадку на запасных аэродромах из-за сильного тумана в Москве, сообщили в Росавиации.
В Оренбурге из-за тумана три самолета и вовсе не смогли приземлиться, их отправили на запасные аэродромы в Магнитогорске и Уфе. Их вылет будет задержан.
Таксисту Юрию Business FM дозвонилась, когда он ехал из «Домодедово», вот что он говорит:
«Серьезный туман был в шесть утра, пока еще темно было. Давно не видал такого, туман как молоко. Сейчас уже полегче, солнце пробивается через него, на юг подъезжал, в “Домодедово” едут — туман всю дорогу. Не знаю, насколько там аэропорт выпускает самолеты. И сейчас еду, видимо максимум метров сто. Народ немного спокойнее едет, откровенно горячих голов немного. Очень сильно, действительно, сейчас вот разговариваем, я в сторону смотрю, с дороги леса не видно».
Опасно ли летать в такую погоду? Объясняет пилот «Аэрофлота», командир экипажа Андрей Литвинов: «Вы смотрите просто картинку, что там туман, а там есть определенная видимость, которая измеряется на полосе. Есть центральные огни, боковые огни, высокая интенсивность, их должно быть видно определенное количество. Тип самолета, какой минимум у командира, опытный или неопытный командир. Все это учитывается, и командир принимает решение, может ли он в такую погоду летать и садиться или не может, это все индивидуально. Как у нас говорят, такая погода — для молодых. А старый летчик, он все равно уже слепой, какая ему разница, какая видимость. Такая шутка. У нас сейчас в основном везде используются иномарки, это Boеing и Airbus. Экипажи подготовлены. Там, допустим, взять нашу компанию: у нас экипажи подготовлены, самолеты соответствуют, то есть мы можем в плохую погоду взлетать и садиться. Но в связи с тем, что аэродромы плохо оборудованы, на аэродромах нет точных систем захода на посадки, огней высокой интенсивности, нет того, что необходимо для плохой погоды, мы, естественно, не можем взлетать, хотя подготовлены».
О причинах аномалии рассказывает метеоролог, обозреватель погоды «Московской газеты» Алексей Сафонов: «У осенних и весенних антициклонов есть такая особенность — ингрессионные облака и туманы охлаждения. Дело в том, что днем тепло, а ночью температура быстро понижается, таким образом, вся влага, которая находится внутри этого воздушного объема, переходит в туманообразное состояние. Густота тумана зависит от того, какая влажность была до этого. Влажность воздуха была высокой, 65−70%. Что касается московского тумана, то густоты ему, конечно, добавила взвесь мелких частиц возгорания топлива, то есть так называемый смог, он фиксировался в нескольких районах Москвы, еще до того, даже днем в 14−15 часов, в южных районах были замечены смоговые образования. Одно на другое сложилось, и получился густой туман. Такие туманы будут наблюдаться скорее всего еще несколько дней. Они быстротечны, то есть как только появятся первые лучики солнца, туман сразу уйдет. Днем не прогнозируем ухудшение метеорологической дальности, днем все будет хорошо. В следующий вечер мы ждем опять повторения таких туманообразных историй. Какой густоты будет туман, сказать пока сложно. “Желтый” уровень погодной опасности из-за тумана объявлен практически во всей Центральной России. Там очень похожие погодные условия, там тоже конденсируется туман».
Из-за тумана столичная ГИБДД рекомендовала автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам — надеть яркую одежду.
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