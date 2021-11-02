Туман в Москве привел к пробке из самолетов в нижегородском аэропорту
В Нижнем Новгороде образовалась пробка из самолетов, которые следовали в Москву. Их перенаправили на запасной аэродром Стригино из-за густого тумана в столице.
В Нижнем Новгороде образовалась пробка из самолетов, которые следовали в Москву. Их перенаправили на запасной аэродром Стригино из-за густого тумана в столице.
Из-за тумана в Москве аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде принял более 30 пассажирских самолетов, которые перенаправили для посадки, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
«С полуночи аэропорт из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву», — сказали в пресс-службе.
В результате в аэропорту образовалась пробка из самолетов, ожидающих вылета, сообщили источники «РИА Новости» и Telegram-канала Baza.
Для сравнения: в среду, 3 ноября, аэропорт в течение всего дня должен принять 24 рейса, а отправить — 70, следует из данных онлайн-табло.
Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию, заверили в пресс-службе аэропорта.
В связи с тем, что Стригино принял дополнительно более 30 самолетов, туда направились сотрудники Нижегородской транспортной прокуратуры, сообщили РБК в ведомстве. «В целях обеспечения прав пассажиров и надлежащего оказания услуг при ожидании рейсов в международный аэропорт имени Чкалова выехал исполняющий обязанности Нижегородского транспортного прокурора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказали в прокуратуре.
По информации пресс-службы Стригино, к 13:00 московские аэропорты возобновили прием самолетов. В Росавиации сообщили РБК, что столичные аэропорты работают в штатном режиме в условиях ограниченной видимости. «Посадка воздушных судов осуществляется по решению командира экипажа», — сказали в пресс-службе ведомства.
По данным сервиса «Яндекс. Расписание», 2 ноября в столичных аэропортах Москвы задержали или отменили более 150 рейсов. На запасные аэродромы из-за тумана в столице ушло около 70 самолетов, сообщили источники «РИА Новости» и «Интерфакса».
Плотный туман окутал Московский регион в ночь на 2 ноября. В связи с ним МЧС объявило желтый уровень погодной опасности. Водителям советовали при попадании в зону тумана снизить скорость, увеличить дистанцию с другими автомобилями и избегать резких маневров, а пешеходам — носить одежду со светоотражающими элементами.
Как пояснил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, густой туман возник из-за того, что ночью было малооблачно. При таких условиях почва и приземный слой резко охлаждаются, что и приводит к появлению тумана. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, это «чисто метеорологическое», «абсолютно естественное для Москвы и Мособласти явление».
В то же время главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова отметила в разговоре с РБК, что столь густой туман в последний раз наблюдали в столице в 2009 году.
«Такие же плотные туманы были и совсем недавно, в 2019 году, но по продолжительности они были более короткими, чем-то, что наблюдается сегодня», — сказала она.