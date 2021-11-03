Загадочный водоворот появился у побережья Великобритании
Его заметил оператор дрона, который снимал природу у берегов Шотландии.
Его заметил оператор дрона, который снимал природу у берегов Шотландии.
46-летний житель Южного Эйршира Пол Янг в конце октября отправился поснимать природные пейзажи с помощью своего дрона на пляж Ленделфут в Шотландии.
Кадры, снятые беспилотником, его сильно озадачили. Пол увидел огромный водоворот с бушующей водой и длинным пенным «хвостом» в море неподалеку от берега.
Вернувшись домой, Пол загрузил фото и видео в соцсети и попросил подписчиков объяснить ему необычное явление. Кадры с водоворотом быстро стали вирусными и дошли до специалистов из Агентства по охране окружающей среды Шотландии. Они рассказали, что причиной этого явления является недавний проливной дождь, смешанный со сточными водами, которые сбрасываются в море.
В Агентстве рассказали, что это стандартный разрешенный сброс очищенного фильтрата со свалки Straid Farm Landfill. Когда дождевая вода вступает в контакт с отходами на свалке, она собирается в определенных отсеках, и прежде чем ее сбросят в окружающую среду, она должна пройти очистку в специальных фильтрах.
То, что снял дрон — это и есть сброс очищенной воды из фильтра. В последние дни октября в регионе выпало очень много осадков, а потому сброс воды в море оказался такой мощный и эффектный. Специалисты уточнили, что в обычных условиях этот процесс проходит почти незаметно.
Екатерина Гура