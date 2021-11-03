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10:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Загадочный водоворот появился у побережья Великобритании

Его заметил оператор дрона, который снимал природу у берегов Шотландии.

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46-летний житель Южного Эйршира Пол Янг в конце октября отправился поснимать природные пейзажи с помощью своего дрона на пляж Ленделфут в Шотландии.

Кадры, снятые беспилотником, его сильно озадачили. Пол увидел огромный водоворот с бушующей водой и длинным пенным «хвостом» в море неподалеку от берега.

Вернувшись домой, Пол загрузил фото и видео в соцсети и попросил подписчиков объяснить ему необычное явление. Кадры с водоворотом быстро стали вирусными и дошли до специалистов из Агентства по охране окружающей среды Шотландии. Они рассказали, что причиной этого явления является недавний проливной дождь, смешанный со сточными водами, которые сбрасываются в море.

В Агентстве рассказали, что это стандартный разрешенный сброс очищенного фильтрата со свалки Straid Farm Landfill. Когда дождевая вода вступает в контакт с отходами на свалке, она собирается в определенных отсеках, и прежде чем ее сбросят в окружающую среду, она должна пройти очистку в специальных фильтрах.

То, что снял дрон — это и есть сброс очищенной воды из фильтра. В последние дни октября в регионе выпало очень много осадков, а потому сброс воды в море оказался такой мощный и эффектный. Специалисты уточнили, что в обычных условиях этот процесс проходит почти незаметно.

Екатерина Гура

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