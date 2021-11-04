Лучшие кадры года с МКС показали в таймлапсе (видео)
Полярные сияния, молнии, выход в открытый космос и многое другое.
Полярные сияния, молнии, выход в открытый космос и многое другое.
Европейское космическое агентство опубликовало таймлапс, в котором собраны лучшие кадры 2021 года, сделанные с борта Международной космической станции.
Все фотографии снял французский астронавт Тома Песке. Он настроил фотокамеру на съемку с интервалом в две секунды, а затем кадры объединили в видео с частотой 25 кадров в секунду.
В видеоролике МКС пролетает над разными континентами и океанами Земли днем и ночью. Скорость полета в видео примерно в 12 раз быстрее настоящей скорости МКС.
«Вероятно, это последний мой таймлапс из космоса, и, соответственно, это специальный выпуск “лучшего” монтажа: полярное сияние, молния, выход в открытый космос, дневные виды и возвращение космического корабля менее чем за пять минут. Устраивайтесь поудобнее, транслируйте его на свой самый большой экран в доме и наслаждайтесь!» — написал Песке, который вернется на Землю в ноябре вместе с несколькими другими астронавтами.
Анна Лысенко