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09:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лучшие кадры года с МКС показали в таймлапсе (видео)

Полярные сияния, молнии, выход в открытый космос и многое другое.

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Европейское космическое агентство опубликовало таймлапс, в котором собраны лучшие кадры 2021 года, сделанные с борта Международной космической станции.

Все фотографии снял французский астронавт Тома Песке. Он настроил фотокамеру на съемку с интервалом в две секунды, а затем кадры объединили в видео с частотой 25 кадров в секунду.

В видеоролике МКС пролетает над разными континентами и океанами Земли днем и ночью. Скорость полета в видео примерно в 12 раз быстрее настоящей скорости МКС.

«Вероятно, это последний мой таймлапс из космоса, и, соответственно, это специальный выпуск “лучшего” монтажа: полярное сияние, молния, выход в открытый космос, дневные виды и возвращение космического корабля менее чем за пять минут. Устраивайтесь поудобнее, транслируйте его на свой самый большой экран в доме и наслаждайтесь!» — написал Песке, который вернется на Землю в ноябре вместе с несколькими другими астронавтами.

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