Полет «сквозь» северное сияние показали с борта самолета

Житель Лос-Анджелеса Рэй Амбриз сфотографировал невероятное северное сияние, когда летел в пассажирском самолете над Исландией. На снимке кажется, что воздушное судно пролетает сквозь светящиеся зеленые «облака».
3 и 4 ноября эффектные полярные сияния наблюдали южнее, чем обычно, например, повсеместно в Великобритании. Это связано с геомагнитной бурей среднего уровня G2 (индекс Kp6) из-за коронального выброса на Солнце.
Когда 17 марта 2015 года индекс геомагнитной бури достиг Kp7,7, полярное сияние можно было наблюдать невооруженным взглядом на Москвой.
Еще больше интересного о природе