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17:02 (мск), источник: Погода Mail.ru

Нью-Дели «утонул» в смоге из-за нарушителей с фейерверками (фото)

Индекс качества воздуха в городе достиг критических показателей.

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На следующее утро после празднования Дивали, главного индуистского праздника, жители Нью-Дели проснулись от ядовитого смога.

Всему виной петарды и фейерверки, с которыми жители Индии традиционно отмечают «фестиваль огней». Ежегодно накануне Дивали правительство вводит запрет на фейерверки, но нарушителей это не останавливает.

По данным экологов, в Нью-Дели наихудшее качество воздуха из всех столиц мира, а после Дивали индекс качества воздуха (AQI) вырос до 451 из 500. Это максимум, зафиксированный в городе в этом году, сообщает Sky News.

AQI измеряет концентрацию ядовитых частиц диаметром 2,5 микрона (PM2,5) в кубическом метре воздуха. В Нью-Дели среднее значение PM2,5 в пятницу составило 706 мкг. Всемирная организация здравоохранения считает небезопасным любое количество микрочастиц, превышающее пять микрограммов.

PM2,5 и частицы меньшего размера считаются наиболее опасными. Они могут проникать в легкие и кровеносную систему, повышать риск развития болезней сердца и респираторных заболеваний, а также рака легких.

В 2019 году загрязнение воздуха в Индии привело к 1,67 млн смертей, показало исследование, проведенное Глобальной обсерваторией по загрязнению и здоровью при Бостонском колледже, Индийским советом медицинских исследований и Фондом общественного здравоохранения Индии.

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