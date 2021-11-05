Нью-Дели «утонул» в смоге из-за нарушителей с фейерверками (фото)
Индекс качества воздуха в городе достиг критических показателей.
Индекс качества воздуха в городе достиг критических показателей.
На следующее утро после празднования Дивали, главного индуистского праздника, жители Нью-Дели проснулись от ядовитого смога.
Всему виной петарды и фейерверки, с которыми жители Индии традиционно отмечают «фестиваль огней». Ежегодно накануне Дивали правительство вводит запрет на фейерверки, но нарушителей это не останавливает.
По данным экологов, в Нью-Дели наихудшее качество воздуха из всех столиц мира, а после Дивали индекс качества воздуха (AQI) вырос до 451 из 500. Это максимум, зафиксированный в городе в этом году, сообщает Sky News.
AQI измеряет концентрацию ядовитых частиц диаметром 2,5 микрона (PM2,5) в кубическом метре воздуха. В Нью-Дели среднее значение PM2,5 в пятницу составило 706 мкг. Всемирная организация здравоохранения считает небезопасным любое количество микрочастиц, превышающее пять микрограммов.
PM2,5 и частицы меньшего размера считаются наиболее опасными. Они могут проникать в легкие и кровеносную систему, повышать риск развития болезней сердца и респираторных заболеваний, а также рака легких.
В 2019 году загрязнение воздуха в Индии привело к 1,67 млн смертей, показало исследование, проведенное Глобальной обсерваторией по загрязнению и здоровью при Бостонском колледже, Индийским советом медицинских исследований и Фондом общественного здравоохранения Индии.
Анна Лысенко
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