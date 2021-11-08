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13:43 (мск), источник: BBC News Русская служба

Кажется, извержений вулканов стало больше. Так ли это и в чем причина?

Последние годы в новостях часто мелькают сообщения об извержениях вулканов.

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Стали ли они чаще извергаться? Влияет ли изменение климата на сейсмическую активность? Почему люди продолжают селиться и жить в опасной близости к активным вулканам?

Эти и другие вопросы Би-би-си задало ведущему научному сотруднику Института вулканологии и сейсмологии города Петропавловска-Камчатского Александру Белоусову.

Продюсер Катя Ледер

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