На востоке России увидят частное затмение Луны
Она частично войдет в тень Земли.
Она частично войдет в тень Земли.
19 ноября жители Восточной Азии, Австралии, Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки увидят частное лунное затмение.
Его максимальная фаза наступит в 12:04 по московскому времени, поэтому в России затмение смогут наблюдать только на Чукотке и Камчатке, а теневые фазы будут видны жителям восточных регионов нашей страны.
Частным называют лунное затмение, когда Луна входит в тень Земли только частично.
Предыдущее лунное затмение в России наблюдали 26 мая, а 10 июня состоялось кольцеобразное затмение Солнца.
Анна Лысенко
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