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14:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

На востоке России увидят частное затмение Луны

Она частично войдет в тень Земли.

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Источник: AP 2021

19 ноября жители Восточной Азии, Австралии, Тихоокеанского региона, Северной и Южной Америки увидят частное лунное затмение.

Его максимальная фаза наступит в 12:04 по московскому времени, поэтому в России затмение смогут наблюдать только на Чукотке и Камчатке, а теневые фазы будут видны жителям восточных регионов нашей страны.

Частным называют лунное затмение, когда Луна входит в тень Земли только частично.

Предыдущее лунное затмение в России наблюдали 26 мая, а 10 июня состоялось кольцеобразное затмение Солнца.

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