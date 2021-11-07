Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 ноябряОктябрьская революция, первый в России вытрезвитель, покушение на Горбачева, день рождения Рины Зеленой и другие важные события
Фоторепортажи
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
11Как выглядят самые известные стены в мире
18:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Монбланом заметили похожие на красных медуз вспышки

Редкое атмосферное явление.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Французский фотограф Кристоф Суарес поделился редким наблюдением спрайтов.

Красные вспышки, немного напоминающие по форме медуз, появились во время шторма, бушевавшего между Римом и Сардинией. Фотограф отдыхал в это время в горах во Франции в 620 км от грозы. Но поскольку спрайты появляются очень высоко — в мезосфере и термосфере — их было видно издали. Более того, на фото они оказались прямо над массивом Монблан.

«Спрайты над Монбланом, насколько мне известно, сфотографированы впервые», — предположил Суарес.

Спрайтами называют электрические разряды холодной плазмы, которые появляются в сильную грозу на высоте примерно от 50 до 130 километров (высота образования «обычных» молний — не более 16 километров). Они достигают до 60 км в длину.

11.11 – на AliExpress начинается главная распродажа года!

Анна Лысенко

Еще больше интересного о природе

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»