Над Монбланом заметили похожие на красных медуз вспышки

Французский фотограф Кристоф Суарес поделился редким наблюдением спрайтов.
Красные вспышки, немного напоминающие по форме медуз, появились во время шторма, бушевавшего между Римом и Сардинией. Фотограф отдыхал в это время в горах во Франции в 620 км от грозы. Но поскольку спрайты появляются очень высоко — в мезосфере и термосфере — их было видно издали. Более того, на фото они оказались прямо над массивом Монблан.
«Спрайты над Монбланом, насколько мне известно, сфотографированы впервые», — предположил Суарес.
Спрайтами называют электрические разряды холодной плазмы, которые появляются в сильную грозу на высоте примерно от 50 до 130 километров (высота образования «обычных» молний — не более 16 километров). Они достигают до 60 км в длину.
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