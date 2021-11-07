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18:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Чувашией заметили облака странной формы

Они предвещают бурю.

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Житель Чувашии Михаил Балашников сфотографировал недалеко от Чебоксар вымеобразные облака.

«Необычное небо сегодня», — написал автор фотографии в соцсетях.

Вымеобразные облака (их еще называют мамматусы) встречаются редко, преимущественно в тропических широтах. Они имеют характерную структуру в виде выпуклых ячеек.

Мамматусы — явление красивое, но опасное. Обычно они предвещают бурю, усиление ветра и даже смерчи.

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