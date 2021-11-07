Над Чувашией заметили облака странной формы
Они предвещают бурю.
Они предвещают бурю.
Житель Чувашии Михаил Балашников сфотографировал недалеко от Чебоксар вымеобразные облака.
«Необычное небо сегодня», — написал автор фотографии в соцсетях.
Вымеобразные облака (их еще называют мамматусы) встречаются редко, преимущественно в тропических широтах. Они имеют характерную структуру в виде выпуклых ячеек.
Мамматусы — явление красивое, но опасное. Обычно они предвещают бурю, усиление ветра и даже смерчи.
Анна Лысенко
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