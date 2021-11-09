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11:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ледяной дождь сковал китайский город (фото)

Харбин превратился в каток.

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Харбин на северо-востоке Китая называют ледяным городом из-за знаменитого на весь мир парка скульптур из льда и снега. Но в последние сутки он стал ледяным в буквальном смысле.

Первый снегопад сезона в Харбине сменился ледяным дождем. Замерзшая корка льда сковала дороги, покрыла дома, деревья и автомобили. Город превратился в каток.

На дорогах образовались гигантские пробки, работа аэропорта была приостановлена на сутки из-за обледенения, сообщает агентство «Синьхуа».

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