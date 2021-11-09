Ледяной дождь сковал китайский город (фото)
Харбин превратился в каток.
Харбин превратился в каток.
Харбин на северо-востоке Китая называют ледяным городом из-за знаменитого на весь мир парка скульптур из льда и снега. Но в последние сутки он стал ледяным в буквальном смысле.
Первый снегопад сезона в Харбине сменился ледяным дождем. Замерзшая корка льда сковала дороги, покрыла дома, деревья и автомобили. Город превратился в каток.
На дорогах образовались гигантские пробки, работа аэропорта была приостановлена на сутки из-за обледенения, сообщает агентство «Синьхуа».
Анна Лысенко
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