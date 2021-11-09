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13:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Космонавт показал, как выглядит Симферополь из космоса

Столицу Крыма можно неплохо рассмотреть с орбиты.

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Симферополь, столицу Крыма, можно довольно хорошо рассмотреть с борта Международной космической станции.

На снимке, опубликованном российским космонавтом Антоном Шкаплеровым, видны центр и окраины города, река Салгир и предгорья на юге.

«С древнегреческого языка название этого города можно перевести как “город-собиратель”. Да, сегодня мы пролетаем над столицей Республики Крым», — написал Шкаплеров.

Как известно, первые поселения на территории города появились еще в доисторическую эпоху в пещере Чокурча. А предшественником современного Симферополя был Неаполь-Скифский — столица позднескифского государства, возникшая примерно в III веке до н. э. Во время Золотой Орды на этом месте существовало поселение Керменчик, а в период Крымского ханства — город Акмесджит. Псевдогреческое название «Симферополь» город получил только в конце XVIII века в соответствии с модой того времени.

Ранее космонавт поделился с орбиты фотографией «Артека».

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