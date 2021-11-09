В древней далекой галактике обнаружили воду
Она появилась во Вселенной относительно быстро после Большого взрыва.
Она появилась во Вселенной относительно быстро после Большого взрыва.
Вода, которая является одним из ключевых элементов зарождения жизни, появилась уже вскоре после возникновения Вселенной.
К такому выводу пришла команда американских астрономов, проанализировав состав очень далекой галактики SPT0311−58 на основе данных комплекса радиотелескопов ALMA в Чили.
SPT0311−58 находится так далеко, что свет от нее достигал Земли 12,88 миллиарда лет. При этом возраст самой Вселенной, согласно современной космологической модели, ненамного больше — около 13,799 миллиарда лет. На самом деле SPT0311−58 — это две галактики, увиденные телескопом незадолго до слияния в одну. Они одни из самых старых во Вселенной.
Полученные учеными спектральные сигнатуры показали наличие в большей из двух галактик молекул воды и угарного газа. Они присутствовали во Вселенной всего через 780 миллионов лет после Большого взрыва, когда возраст космоса составлял всего 5 процентов от нынешнего.
«Кислород и углерод являются элементами первого поколения, а в молекулярных формах оксида углерода и воды они имеют решающее значение для жизни в той форме, в какой мы ее знаем», — говорит астроном Среевани Яругула из Иллинойского университета.
Обнаружение наличия воды на столь раннем этапе развития Вселенной может помочь ученым понять происхождение и эволюцию «строительных блоков» жизни в космосе.
Ранее ученые впервые заметили след внегалактической планеты. Однако больше узнать о ней астрономы смогут только через 70 лет.
Анна Лысенко
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