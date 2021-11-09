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14:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

В древней далекой галактике обнаружили воду

Она появилась во Вселенной относительно быстро после Большого взрыва.

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Источник: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/S. Dagnello (NRAO)

Вода, которая является одним из ключевых элементов зарождения жизни, появилась уже вскоре после возникновения Вселенной.

К такому выводу пришла команда американских астрономов, проанализировав состав очень далекой галактики SPT0311−58 на основе данных комплекса радиотелескопов ALMA в Чили.

SPT0311−58 находится так далеко, что свет от нее достигал Земли 12,88 миллиарда лет. При этом возраст самой Вселенной, согласно современной космологической модели, ненамного больше — около 13,799 миллиарда лет. На самом деле SPT0311−58 — это две галактики, увиденные телескопом незадолго до слияния в одну. Они одни из самых старых во Вселенной.

Полученные учеными спектральные сигнатуры показали наличие в большей из двух галактик молекул воды и угарного газа. Они присутствовали во Вселенной всего через 780 миллионов лет после Большого взрыва, когда возраст космоса составлял всего 5 процентов от нынешнего.

«Кислород и углерод являются элементами первого поколения, а в молекулярных формах оксида углерода и воды они имеют решающее значение для жизни в той форме, в какой мы ее знаем», — говорит астроном Среевани Яругула из Иллинойского университета.

Обнаружение наличия воды на столь раннем этапе развития Вселенной может помочь ученым понять происхождение и эволюцию «строительных блоков» жизни в космосе.

Ранее ученые впервые заметили след внегалактической планеты. Однако больше узнать о ней астрономы смогут только через 70 лет.

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