В космосе сфотографировали «мешки с тьмой»
Они могут образовывать новые звезды.
Они могут образовывать новые звезды.
В туманности Угольный Мешок космический телескоп «Хаббл» сфотографировал необычные образования. Они напоминают по форме мешки, из которых словно просачивается тьма.
На самом деле это свободно плавающие области водорода, известные как испаряющиеся газовые глобулы. Их размер достигает около 100 астрономических единиц (одна астрономическая единица равна среднему расстоянию от Земли до Солнца).
Газ в этих областях защищен от воздействия ионизирующего ультрафиолетового излучения. Глобулы настолько темные, что их редко можно заметить в телескоп.
Но глобулы также могут образовывать новые звезды, говорят астрономы. Именно излучение молодых звезд подсвечивает «мешки с тьмой», позволяя телескопам их сфотографировать.
Анна Лысенко
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