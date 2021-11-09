Канарский остров Ла Пальма покрыли сугробы из пепла
Серые дюны покрыли территорию площадью более трех тысяч гектаров.
Серые дюны покрыли территорию площадью более трех тысяч гектаров.
Вулкан Кумбре-Вьеха продолжает извергаться на испанском острове Ла Пальма уже полтора месяца. Свою активность он не снижает и продолжает забрасывать территорию вокруг себя вулканическим пеплом.
По данным Института природных продуктов и агробиологии, за время своего извержения вулкан выбросил около десяти миллионов кубических метров пепла, которые покрыли территорию площадью более трех тысяч гектаров.
На кадрах, снятых на острове Ла Пальма, можно увидеть гигантские черно-серые дюны, которые появились на месте некогда зеленых райских пейзажей. В наиболее близких к вулкану районах сугробы из пепла достигают в высоту нескольких метров и почти доходят до крыш домов.
Ученые отмечают, что такая вулканическая активность уже нанесла катастрофический ущерб местной флоре и фауне. В наибольшей опасности оказались мхи и грибы, которые могут навсегда исчезнуть из этой местности.
Напомним, вулкан Кумбре-Вьеха на острове Ла Пальма в Испании начал извергаться 19 сентября. В результате извержения было уничтожено более тысячи строений и эвакуировано 6 тысяч человек. Лава вулкана также образовала в океане дополнительный участок суши.
Екатерина Гура