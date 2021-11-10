Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 ноябряБитва при Варне, переименование Сталинграда в Волгоград, присуждение Нобелевской премии по литературе Бунину и другие события этого дня
Фоторепортажи
11Как выглядят самые известные стены в мире
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
05:01 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянам рассказали сценарий погоды зимой

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Какой погоды стоит ждать в России этой зимой и как следует относиться к народным приметам по этому поводу, рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В прогнозах на предстоящую зиму произошла корректировка в пользу более теплого сценария, отметил синоптик.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 63% 762 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: © РИА Новости

«Раньше зима вроде бы прогнозировалась около нормы (климатической. — Прим. ред.), но то, что я сейчас вижу, — декабрь, январь, февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям», — сказал Тишковец.

По его словам, зима, скорее всего, будет похожа на европейскую.

«Я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее “еврозиму”», — пояснил специалист.

Тишковец полагает, что на разнообразные народные приметы по поводу предстоящей зимы слишком полагаться не стоит.

«Мы прогоняли все народные приметы через климатическую статистику, и вышло так, что 90 процентов примет не работает, а десять процентов работает, но это касается краткосрочного сценария», — уточнил синоптик.

 'Бабы нарожают': выяснились истинные виновники волны смертей в России
Турок разозлила 'смена позиции' британской королевы по Крыму
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»