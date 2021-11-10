7月10日以来，内蒙古通辽市強降雪已超过46小时，降雪量81．3毫米，积雪厚达59厘米。 pic.twitter.com/cAhOjlbyX7— 谷风 (@645Pr0RoZT8CwA7) November 10, 2021
На севере Китая прошла рекордная снежная буря (фото)
Высота снежного покрова побила рекорд 1951 года.
Высота снежного покрова побила рекорд 1951 года.
Редкая волна холода принесла на север Китая резкое понижение температуры и рекордные снегопады, которые не стихают уже третьи сутки.
В Хэйлунцзяне, Цзилине, Ляонине, Внутренней Монголии, Шаньдуне, Хэбэе и других местах уровень снега побил исторические показатели. Например, в городе Тунляо с 7 по 9 ноября выпало 165 мм осадков (один миллиметр осадков примерно равен одному сантиметру снега). В среднем по региону высота снежного покрова побила рекорд 1951 года, сообщает Sina News.
Во многих городах остановился общественный транспорт, закрылись школы, строительные площадки, не работают аэропорты. Управление по чрезвычайным ситуациям направило в наиболее пострадавшие регионы дополнительную помощь для ликвидации последствий снежной бури.
Ранее жители города Харбин на северо-востоке Китая поделились фотографиями последствий ледяного дождя.
Анна Лысенко
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