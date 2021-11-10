Астрономы обнаружили место рождения новых лун

Астрономы узнали, что на расстоянии около 500 световых лет от Земли, в пылевом диске вокруг суперюпитера, могут рождаться новые луны.
Речь идет о диске вокруг экзопланеты GQ Волка b, открытой в 2004 году. Ее масса до сих пор точно не известна. Как минимум, планета тяжелее Юпитера в несколько раз. Но ее масса может превышать массу нашего соседа по Солнечной системе и в 36 раз, говорят ученые. Это означает, что суперюпитер может на самом деле оказаться коричневым карликом — чем-то средним между планетой и звездой.
Но это не главная особенность GQ Волка b. Международная группа астрономов впервые изучила окружающий планету пылевой диск в инфракрасном диапазоне с помощью Очень большого телескопа в Чили. Они обнаружили, что диск намного холоднее, чем горячая атмосфера планеты.
Исследователи предполагают, что низкая температура указывает на центральную полость в диске. Они подозревают, что пыль «могла быть унесена» в процессе образования лун.
Используя спектрограф MUSE, исследователи измерили так называемое H-альфа-излучение планеты и обнаружили, что она все еще растет за счет притока газа как из собственного диска, так и диска звезды GQ Волка, вокруг которой вращается.
Ранее ученые получили первое 3D-изображение атмосферы Юпитера. Новые данные позволили измерить глубину Большого красного пятна на планете.
А на орбите вокруг желто-белого карлика WASP-76 астрономы обнаружили суперюпитер с экстремальной атмосферой. На нем выпадают дожди из железа, а температура на дневной стороне составляет почти 2,5 тысячи градусов Цельсия.
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