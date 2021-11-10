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15:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

В Австрии заметили необычное солнечное гало

Такое увидишь не каждый день.

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Отдыхающие на горнолыжном курорте Зёльден в Австрии заметили одно из самых эффектных солнечных гало — комплексное.

Вокруг солнца появился не только довольно часто наблюдаемый радужный круг, но и верхняя и нижняя касательные дуги, околозенитные гало в виде «хохолков» сверху и снизу и даже большой паргелический круг.

По словам наблюдателей, видящих такое атмосферное явление не впервые, вокруг солнца появились едва ли не все типы гало одновременно.

Гало в виде круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли» появляются вокруг источников света, когда в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5—10 км образуются мелкие кристаллы, преломляющие свет под определенным углом.

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