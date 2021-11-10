Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 ноябряБитва при Варне, переименование Сталинграда в Волгоград, присуждение Нобелевской премии по литературе Бунину и другие события этого дня
Фоторепортажи
1010 необычных фактов о народах России, которые вы могли не знать
12Празднование Дня мертвых
16:45 (мск), источник: Погода Mail.ru

Остров в Новой Зеландии заволокло вулканическим туманом

В стране опасаются извержения.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Вулканический остров Уайт-Айленд в Новой Зеландии и окружающий его залив Пленти заволокло вогом — вулканическим смогом.

Он появляется, когда активный вулкан выделяет газы и дым, которые затем взаимодействуют с водой. Она растворяет оксиды серы и оксиды азота, превращая их в кислоты.

В результате окисления и фотохимических реакций создаётся кислотное облако с характерным неприятным запахом серы. Оно переносится ветром на большие расстояния и негативно влияет на природу и здоровье людей.

Остров Уайт-Айленд — это вершина действующего стратовулкана, расположенного в 48 км от восточного побережья новозеландского острова Северный. Вог, по словам специалистов, наблюдают здесь не часто — примерно раз в десять лет, сообщает Daily Mail.

В этот раз вог последовал за предупреждением сейсмологов о возможном извержении.

В прошлый раз извержение на острове произошло 9 декабря 2019 года. Погибли 22 туриста — пассажиры круизного лайнера. Они попали в ловушку из-за извергающейся лавы.

Уайт-Айленд является одним из самых посещаемых активных вулканов в мире и открыт для туристических поездок. Ежегодно остров посещают более 10 тысяч человек.

Съемка со спутника 6 ноября
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
11.11 – на AliExpress начинается главная распродажа года!

Анна Лысенко

Еще больше интересного о стихии

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»