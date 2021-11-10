Остров в Новой Зеландии заволокло вулканическим туманом

Вулканический остров Уайт-Айленд в Новой Зеландии и окружающий его залив Пленти заволокло вогом — вулканическим смогом.
Он появляется, когда активный вулкан выделяет газы и дым, которые затем взаимодействуют с водой. Она растворяет оксиды серы и оксиды азота, превращая их в кислоты.
В результате окисления и фотохимических реакций создаётся кислотное облако с характерным неприятным запахом серы. Оно переносится ветром на большие расстояния и негативно влияет на природу и здоровье людей.
Остров Уайт-Айленд — это вершина действующего стратовулкана, расположенного в 48 км от восточного побережья новозеландского острова Северный. Вог, по словам специалистов, наблюдают здесь не часто — примерно раз в десять лет, сообщает Daily Mail.
В этот раз вог последовал за предупреждением сейсмологов о возможном извержении.
В прошлый раз извержение на острове произошло 9 декабря 2019 года. Погибли 22 туриста — пассажиры круизного лайнера. Они попали в ловушку из-за извергающейся лавы.
Уайт-Айленд является одним из самых посещаемых активных вулканов в мире и открыт для туристических поездок. Ежегодно остров посещают более 10 тысяч человек.
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