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11:30 (мск), источник: © РИА Новости

Над Австралией зафиксировали более миллиона молний за день

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Более миллиона молний зафиксировано за сутки над центральными и восточными районами Австралии, сообщил телеканал 9News.

По его данным, во время грозы над большей территорией Австралии синоптики насчитали 1,37 миллиона разрядов молний как между облаками, так и между облаками и землей.

Сильнейшие за 20 лет ливни в некоторых районах страны затопили дороги, из берегов вышли реки. Власти призывают водителей не пересекать затопленные дороги на машинах.

Сообщается, что грозовой фронт протянулся на 2,5 тысячи километров от Северной территории до юго-востока штата Квинсленд.

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