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17:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Радужный глаз» появился в небе над Нижним Новгородом

Завораживающее природное явление.

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Совершенно необычное и редчайшее природное явление могли 10 ноября наблюдать жители Нижнего Новгорода. В небе над городом появился «радужный глаз» — большая щель эллиптической формы внутри облаков, в которой виднелся яркий радужный «зрачок».

Удивительное явление успела снять на фото местная жительница Марина Жегуло, а в соцсетях снимки опубликовал погодный блогер Кирилл Баканов.

То, что можно было бы принять за чудо или мистику, на самом деле имеет логическое объяснение. Дыра в небе — это отверстие, образованное полосой выпадения осадков. Оно представляет из себя большую щель круглой или эллиптической формы, которая может появляться в перисто-кучевых или высококучевых облаках.

А радужный «зрачок» — это паргелий, являющийся одним из видов гало. Он выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца и появляется, когда солнечный свет преломляется в анизотропно ориентированных кристалликах льда в атмосфере.

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Екатерина Гура

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