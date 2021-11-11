Hole punch cloud and sun dog in Nizhni Novgorod— Kirill Bakanov (@WeatherSarov1) November 10, 2021
10-11-2021
Author - Марина Жегуло. pic.twitter.com/D4nT0wySnH
«Радужный глаз» появился в небе над Нижним Новгородом
Завораживающее природное явление.
Завораживающее природное явление.
Совершенно необычное и редчайшее природное явление могли 10 ноября наблюдать жители Нижнего Новгорода. В небе над городом появился «радужный глаз» — большая щель эллиптической формы внутри облаков, в которой виднелся яркий радужный «зрачок».
Удивительное явление успела снять на фото местная жительница Марина Жегуло, а в соцсетях снимки опубликовал погодный блогер Кирилл Баканов.
То, что можно было бы принять за чудо или мистику, на самом деле имеет логическое объяснение. Дыра в небе — это отверстие, образованное полосой выпадения осадков. Оно представляет из себя большую щель круглой или эллиптической формы, которая может появляться в перисто-кучевых или высококучевых облаках.
А радужный «зрачок» — это паргелий, являющийся одним из видов гало. Он выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца и появляется, когда солнечный свет преломляется в анизотропно ориентированных кристалликах льда в атмосфере.
Екатерина Гура