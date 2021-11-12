На Москву обрушился снежный заряд
Утром 12 ноября Москву накрыл сильный снегопад.
Утром 12 ноября Москву накрыл сильный снегопад.
Синоптики ожидают, что в течение дня в столице выпадет 4,3 миллиметра осадков, которые образуют 3,1 сантиметра снежного покрова. При этом, по словам метеорологов, будет отмечаться ухудшение видимости до 1,5 тысячи метров.
Минимум до 15:00 пятницы в городе сохранятся дождь, мокрый снег, местами гололедица. Температура воздуха не превысит 3−5 градусов тепла. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин рассказал, что город готов к обильным снегопадам и к плохим условиям.
Он напомнил, что большая часть техники, которую используют в организации — всесезонная. По его словам, меняется только навесное оборудование, на переоборудование одной машины на зимний вариант уходит не более 20 минут.
Орешкин также рассказал, что сотрудники ГБУ, которые летом задействованы в асфальтных работах, зимой переходят на уборку снега.
Коммунальные службы Москвы проводят выборочную противогололедную обработку улично-дорожной сети.
Ранее сообщалось, что из-за ночного снегопада в городе сформировался первый снежный покров от 1 до 3 сантиметров. Однако из-за относительно теплой погоды и осадков в смешанной фазе снег до конца недели может растаять.
В районе главной метеостанции города на ВДНХ высота снежного покрова к 9:00 достигла 2 сантиметров.
Синоптики напомнили, что в прошлом году первый снежный покров высотой до 5 сантиметров сформировался в Москве 21 ноября.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что говорить о формировании устойчивого снежного покрова пока еще рано, поскольку, по климатическим характеристикам, которые рассчитываются за последние 30 лет, в Москве он сформируется к самому концу ноября — 28−30-го числа. Специалист подчеркнул, что это не прогноз, а факт.