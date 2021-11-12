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11:02 (мск), источник: m24.ru

На Москву обрушился снежный заряд

Утром 12 ноября Москву накрыл сильный снегопад.

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Синоптики ожидают, что в течение дня в столице выпадет 4,3 миллиметра осадков, которые образуют 3,1 сантиметра снежного покрова. При этом, по словам метеорологов, будет отмечаться ухудшение видимости до 1,5 тысячи метров.

Минимум до 15:00 пятницы в городе сохранятся дождь, мокрый снег, местами гололедица. Температура воздуха не превысит 3−5 градусов тепла. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин рассказал, что город готов к обильным снегопадам и к плохим условиям.

Он напомнил, что большая часть техники, которую используют в организации — всесезонная. По его словам, меняется только навесное оборудование, на переоборудование одной машины на зимний вариант уходит не более 20 минут.

Орешкин также рассказал, что сотрудники ГБУ, которые летом задействованы в асфальтных работах, зимой переходят на уборку снега.

Коммунальные службы Москвы проводят выборочную противогололедную обработку улично-дорожной сети.

Ранее сообщалось, что из-за ночного снегопада в городе сформировался первый снежный покров от 1 до 3 сантиметров. Однако из-за относительно теплой погоды и осадков в смешанной фазе снег до конца недели может растаять.

В метеобюро Москвы рассказали «Интерфаксу», что за ночь в столице выпало около 3 миллиметров осадков в виде дождя и мокрого снега.

В районе главной метеостанции города на ВДНХ высота снежного покрова к 9:00 достигла 2 сантиметров.

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Синоптики напомнили, что в прошлом году первый снежный покров высотой до 5 сантиметров сформировался в Москве 21 ноября.

Они прогнозируют, что после двух дней снежной и дождливой погоды в Москве должно немного потеплеть.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что говорить о формировании устойчивого снежного покрова пока еще рано, поскольку, по климатическим характеристикам, которые рассчитываются за последние 30 лет, в Москве он сформируется к самому концу ноября — 28−30-го числа. Специалист подчеркнул, что это не прогноз, а факт.

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