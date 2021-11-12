Разгадана загадка «второй Луны», вращающейся вокруг Земли

Ученые наконец узнали, откуда у Земли взялась «вторая Луна», а также из чего она состоит.
Речь идет об очень маленьком астероиде под названием 469219 Камо'оалева (на гавайском языке это слово означает движущийся небесный объект).
Шириной примерно 41 метр, этот «небесный камень» вращается вокруг нашей планеты подобно Луне, но с небольшими отклонениями. Поэтому его еще называют квазиспутником Земли.
С момента открытия 469219 Камо'оалева в 2016 году астрономы пытались узнать, откуда он взялся и почему имеет такую странную орбиту.
Загвоздка заключалась и в том, что в определенных инфракрасных частотах астероиды имеют очень выразительные «портреты», но только не 469219 Камо'оалева. Ее инфракрасная сигнатура, полученная телескопом на Гавайях, оказалась очень слабой. Это говорит о том, что у нее необычное происхождение.
В новом исследовании ученые из Аризонского университета детально изучили объект с помощью нескольких телескопов Аризонского университета и смогли узнать его состав. Оказалось, что 469219 Камо'оалева состоит из обычных силикатов, что не объясняло ее странности.
Тогда исследователи сравнили данные о составе 469219 Камо'оалева с данными о Луне, полученными во время третей высадки людей на Луну в 1971 году. Оказалось, что составы спутника и квазиспутника идентичны.
Это означает, что 469219 Камо'оалева — не что иное, как осколок Луны.
Вероятно, он откололся от нашего спутника во время его «бомбардировки» астероидами, которая длилась миллиарды лет. Многие такие обломки в доисторическом прошлом достигли поверхности Земли в виде метеоритов, но 469219 Камо'оалева отлетела от Луны по спирали. Вместо того, чтобы приземлиться на нашу планету, она сама стала квазиспутником.
По оценкам ученых, объект будет вращаться вокруг Земли еще около 300 лет, после чего вырвется из своих «гравитационных цепей» и полетит дальше.
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