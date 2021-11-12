У побережья Туниса появились водяные смерчи (видео)

У побережья тунисского города Бизерта очевидцы заметили несколько водяных смерчей.
Вихри появились после сильного ветра и проливного дождя, сообщают очевидцы в соцсетях. Они не успели нанести ущерб, рассеявшись на небольшом расстоянии от берега.
Водяные смерчи образуются над водоемами и соединены верхней частью с кучевым облаком, а нижней — с водной поверхностью. Хотя они могут выйти на берег и повести себя как обычные смерчи, это случается редко. Чаще всего такие вихри рассеиваются над водой через 15−30 минут после появления.
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