За пределами нашей галактики обнаружена новая черная дыра

Это первый раз, когда ученые применили динамический метод для выявления чёрной дыры за пределами нашей галактики.
Астрономы планируют чаще пользоваться им для обнаружения ранее скрытых от нас дыр в Млечном Пути и других галактиках, а также лучше понимать, как эти загадочные объекты появляются и развиваются.
Найденная чёрная дыра находится в рассеянном звёздном скоплении NGC 1850 в соседней галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии примерно 160 тыс. световых лет от Солнца.
Исследователи, нашедшие объект, сравнивают себя с Шерлоком Холмсом, поскольку вычислили его по косвенным признакам.
Эта дыра примерно в 11 раз массивнее Солнца. Обнаружить ее удалось благодаря гравитационному воздействию на звезду, вращающуюся вокруг чёрного объекта.
Обычно астрономы находят такие маленькие чёрные дыры в других галактиках, улавливая рентгеновское излучение, испускаемое при поглощении вещества, или гравитационные волны, возникающие при столкновении дыр друг с другом или с нейтронными звездами.
Однако большинство из них не выдаёт своего присутствия через лучи или волны.
Тут и вступает в игру динамический метод: когда дыра образуют систему со звездой, она влияет на её движение едва заметным образом, но этого достаточно, чтобы специалисты могли найти её с помощью доступных инструментов.