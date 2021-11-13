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03:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Вильфанд дал прогноз погоды на зиму

В течение грядущей зимы по расчетам Гидрометцентра ожидается небольшая, но положительная аномалия, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

По прогнозу метеоролога, россиян ожидает неоднородная зима. «Это значит, что будут часто зональные перемещения, то есть из Атлантики теплые массы, воздушные процессы будут переносится с запада на восток, но будут и затоки холодных масс с севера», — уточнил он.

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Если говорить о температурном режиме, то, по словам метеоролога, на европейской территории России прогнозируется температура около и несколько выше нормы. «Выше нормы — это теплее. В декабре норма 6 градусов холода, в январе 9, в феврале 7, около нормы — это около этих значений. Имеется в виду среднемесячная температура, то есть за все дни и ночи», — обозначил Вильфанд.

Метеоролог также отметил, что будут сильные перепады. «Нынешней зимой будут частые оттепели, чаще, чем обычно, и одновременно периоды со значительным понижением температуры. Для Москвы, например, это ниже 20 градусов», — заметил специалист.

В заключение Вильфанд подчеркнул, что наука пока не научилась делать более детальные прогнозы на периоды более двух недель, так как в атмосфере, которую изучают физики и метеорологи, есть большая доля хаотичности и непредсказуемости.

Ранее главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в интервью радио Sputnik, что россиян ожидает «еврозима», то есть относительно мягкая погода. Однако руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями» скептически отнесся к такого рода детальным прогнозам, сообщив, что более чем на 10 дней оправданность прогноза не превышает 60−65 процентов.

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