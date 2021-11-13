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13:12 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Курилах заметили красочную «игру света и пепла» (видео)

Редкое зрелище над извергающимся вулканом.

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Рассвет на острове Парамушир в Сахалинской области преобразил извержение вулкана.

Облака газа и пепла в лучах восходящего солнца окрасились в красновато-розовый, а склоны стали пурпурными.

Редким зрелищем над кратером Эбеко поделился в соцсетях очевидец Сергей Лакомов из Северо-Курильска. «Игра света и пепла», — прокомментировал он красочную картину.

Вулкан, активизировавшийся в середине ноября 2016 года, продолжает извергаться. 7 ноября на Эбеко произошел пепловый выброс высотой 2,2 км.

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