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17:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Чешская АЭС создала гигантское облако

Впечатляющее зрелище.

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АЭС «Дукованы» в Чехии неожиданно «произвела» впечатляющее облако, попавшее на фотографии очевидцев.

Станция в 30 километрах на юго-восток от Тршебича на западе Моравии вырабатывает до 20% потребляемой Чехией электрической энергии. Градирни АЭС выпускают водяной пар, который при низкой температуре превращается в облака.

Обычно они конденсируются только над электростанцией, но в этот раз порожденные АЭС слоистые облака на высоте 2 км образовали впечатляющий слой, растянувшийся на многие километры.

Как сообщает InMeteo, к нему присоединились и обычные облака, появившиеся ночью. В результате получился эффектный и плотный облачный слой, напоминающий одеяло.

Снимком необычного атмосферного явления поделилась местная жительница Хана Подразка.

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