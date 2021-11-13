Чешская АЭС создала гигантское облако
Впечатляющее зрелище.
Впечатляющее зрелище.
АЭС «Дукованы» в Чехии неожиданно «произвела» впечатляющее облако, попавшее на фотографии очевидцев.
Станция в 30 километрах на юго-восток от Тршебича на западе Моравии вырабатывает до 20% потребляемой Чехией электрической энергии. Градирни АЭС выпускают водяной пар, который при низкой температуре превращается в облака.
Обычно они конденсируются только над электростанцией, но в этот раз порожденные АЭС слоистые облака на высоте 2 км образовали впечатляющий слой, растянувшийся на многие километры.
Как сообщает InMeteo, к нему присоединились и обычные облака, появившиеся ночью. В результате получился эффектный и плотный облачный слой, напоминающий одеяло.
Снимком необычного атмосферного явления поделилась местная жительница Хана Подразка.
Анна Лысенко
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