В некоторые регионы России придет аномальное похолодание
На Урал придет аномальное похолодание с морозами до 18−20 градусов с понедельника, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На Урал придет аномальное похолодание с морозами до 18−20 градусов с понедельника, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже минус 15−18 градусов, в Курганской области — даже до минус 20 градусов. Дневные температуры будут тоже низкие — минус 5−10 градусов», — сказал синоптик.
По его словам, такая погода ниже температурной нормы на 4−7 градусов — «настоящая зимняя погода с северным ветром».
В Северо-Западном федеральном округе, напротив, он прогнозирует аномальное потепление со вторника. Воздух там прогреется до +5°С, что на 5−6 градусов выше нормы. В Дальневосточном федеральном округе на следующей неделе, отметил Вильфанд, температура будет выше нормы на 10−20 градусов.
«На Чукотке, на северо-востоке Якутии минимальные температуры будут минус 12−15 градусов в течение всей рабочей недели», — пояснил он.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в средней полосе России обещает быть чуть мягче положенной русской зимы. По его словам, на большей части европейской и в азиатской части страны, особенно в Восточной Сибири, температурный фон сезона превысит климатическую норму.
Виолетта Ханенева