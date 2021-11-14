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13:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Река в Нью-Дели покрылась ядовитой пеной (фото)

В нее попадают промышленные и сельскохозяйственные стоки.

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Река Джамна в Нью-Дели скрылась под слоем пены.

По мнению экспертов, это результат высокого уровня фосфатов и аммиака, попадающих в реку из неочищенных сточных вод. В Джамну, вопреки запрещающим законам, просачиваются промышленные стоки, а также пестициды и удобрения с полей, сообщает The New York Times.

Джамна протяженностью 1376 км — самый длинный и многоводный приток Ганга. Она начинается на южных склонах центральных Гималаев, где вытекает из ледника Ямунотри.

Достигая крупных городов, Джамна превращается в токсичный поток, но это не мешает местным жителям проводить в воде религиозные ритуалы. В минувший четверг, 11 ноября, сотни индусов стояли по колено в загрязненной воде ради священного омовения во время религиозного фестиваля Чхат-Пуджа. Половина питьевой воды Нью-Дели также поступает из Джамны.

Причиной, по которой в городе не принимают срочные меры для очистки реки, чиновники называют бюрократическую волокиту. По словам природоохранных служб, за эти вопросы отвечает слишком много агентств, которые не могут поделить между собой полномочия.

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