Река в Нью-Дели покрылась ядовитой пеной (фото)
В нее попадают промышленные и сельскохозяйственные стоки.
В нее попадают промышленные и сельскохозяйственные стоки.
Река Джамна в Нью-Дели скрылась под слоем пены.
По мнению экспертов, это результат высокого уровня фосфатов и аммиака, попадающих в реку из неочищенных сточных вод. В Джамну, вопреки запрещающим законам, просачиваются промышленные стоки, а также пестициды и удобрения с полей, сообщает The New York Times.
Джамна протяженностью 1376 км — самый длинный и многоводный приток Ганга. Она начинается на южных склонах центральных Гималаев, где вытекает из ледника Ямунотри.
Достигая крупных городов, Джамна превращается в токсичный поток, но это не мешает местным жителям проводить в воде религиозные ритуалы. В минувший четверг, 11 ноября, сотни индусов стояли по колено в загрязненной воде ради священного омовения во время религиозного фестиваля Чхат-Пуджа. Половина питьевой воды Нью-Дели также поступает из Джамны.
Причиной, по которой в городе не принимают срочные меры для очистки реки, чиновники называют бюрократическую волокиту. По словам природоохранных служб, за эти вопросы отвечает слишком много агентств, которые не могут поделить между собой полномочия.
Анна Лысенко
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