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15:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые обнаружили планеты «из яичной скорлупы»

Во Вселенной их может быть много.

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Некоторые планеты во Вселенной имеют ультратонкую внешнюю оболочку толщиной всего несколько километров, напоминающую яичную скорлупу.

Об этом заявили исследователи США, которым удалось обнаружить три такие экзопланеты. Ученые предполагают, что в космосе может быть намного больше подобных объектов.

Команда планетологов изучала факторы, которые влияют на формирование литосферы планет. Они создали компьютерные модели, которые показывают зависимость толщины внешней оболочки экзопланет от таких условий, как планетарная масса, внутренняя температура, расстояние до звезды, возраст, состав и других.

Оказалось, что крупные молодые планеты имеют более тонкую литосферу, чем старые планеты меньшего размера. При определенном сочетании параметров толщина внешней оболочки таких экзопланет будет составлять всего несколько километров.

Такие планеты с оболочкой как яичная скорлупа будут немного напоминать Венеру с тонкой корой и бушующей лавой под поверхностью, тогда как планеты с плотной атмосферой будут больше похожи на Марс и Меркурий, говорят исследователи.

Сейчас в космосе открыто уже более 4 тысяч экзопланет. Изучая их параметры, исследователи предположили, что по меньшей мере три из них являются планетами «из яичной скорлупы», но во Вселенной их должно быть намного больше.

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