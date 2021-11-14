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16:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Световые столбы очаровали жителей Дудинки

Красивое атмосферное явление.

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В городе Дудинка Таймырского автономного округа заметили впечатляющие световые столбы. Необычное явление запечатлел местный житель Денис Гаськов.

Лучи появились над городскими огнями и эффектно растянулись на полнеба. Фотограф рассказал NGS24.RU, что явление было кратковременным и длилось не более часа.

Световые столбы — это оптический эффект, возникающий тогда, когда взвешенные в воздухе плоские кристаллы льда отражают свет солнца или городских фонарей под определенным углом.

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