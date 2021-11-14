Световые столбы очаровали жителей Дудинки
Красивое атмосферное явление.
Красивое атмосферное явление.
В городе Дудинка Таймырского автономного округа заметили впечатляющие световые столбы. Необычное явление запечатлел местный житель Денис Гаськов.
Лучи появились над городскими огнями и эффектно растянулись на полнеба. Фотограф рассказал NGS24.RU, что явление было кратковременным и длилось не более часа.
Световые столбы — это оптический эффект, возникающий тогда, когда взвешенные в воздухе плоские кристаллы льда отражают свет солнца или городских фонарей под определенным углом.
Анна Лысенко
Еще больше интересного о природе