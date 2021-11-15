Северное сияние в Норильске показали на завораживающих фото
Сказочные природные пейзажи.
Сказочные природные пейзажи.
Машинист и фотограф Сергей Докукин из Норильска опубликовал в Instagram серию красочных ночных снимков северного сияния, которые быстро стали вирусными в соцсетях.
Это удивительное природное явление Сергей снял на фоне тепловоза 2ТЭ116, а также показал, как выглядит снежная северная ночь из кабины машиниста. Снимки получились настолько завораживающими, что кажутся даже нереальными.
Екатерина Гура