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 В Норильске запечатлели завораживающее северное сияние (фото) Сказочные природные пейзажи
Фоторепортажи
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18:32 (мск), источник: Погода Mail.ru

Северное сияние в Норильске показали на завораживающих фото

Сказочные природные пейзажи.

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Машинист и фотограф Сергей Докукин из Норильска опубликовал в Instagram серию красочных ночных снимков северного сияния, которые быстро стали вирусными в соцсетях.

Это удивительное природное явление Сергей снял на фоне тепловоза 2ТЭ116, а также показал, как выглядит снежная северная ночь из кабины машиниста. Снимки получились настолько завораживающими, что кажутся даже нереальными.

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Екатерина Гура

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