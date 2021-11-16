Россияне от холода впадают в «трудовую спячку», показало исследование

«Трудоспособность россиян меняется с наступлением холодного времени года — работоспособность падает, становится сложнее вставать по утрам, ощущается вялость и нехватка энергии», — говорится в документе.
Так, большинство опрошенных (43 процента) отмечают ухудшение работоспособности при минусовых температурах, 39 процентов — более быструю утомляемость, 19 процентов — сонливость, 15 процентов — невозможность проснуться утром из-за темноты, 11 процентов — апатию из-за долгого отсутствия солнца, а шесть процентов — обострение депрессии.
По словам респондентов, для борьбы с этими симптомами они начинают пить витамины (35 процентов), увеличивают потребление кофе (33 процента), активизируют занятия спортом (13 процентов), стараются больше гулять (10 процентов) или отдыхать (девять процентов).
При этом 31 процент опрошенных признались, что зимой хотели бы полностью работать из дома, 25 процентов предпочли бы, чтобы рабочий день начинался позже — в светлое время суток, а 17 процентов — хотели бы иметь возможность отдохнуть в течение дня.
Один из предыдущих опросов «Зарплаты.ру» показал, что 37 процентов россиян мечтают о «тихом часе» в офисе, чтобы во время работы можно было вздремнуть.
Онлайн-опрос проводился с 10 по 15 ноября во всех регионах страны, в нем принял участие 2001 респондент.