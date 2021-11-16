Оумуамуа снова озадачил ученых
Его происхождение и состав до сих пор остаются загадкой.
Его происхождение и состав до сих пор остаются загадкой.
Загадочный межзвездный объект 1I/Оумуамуа, прилетевший в Солнечную систему извне, снова оказался не тем, чем его считали астрономы.
В новом исследовании астрофизики из Гарварда утверждают, что Оумуамуа — это вовсе не «азотный айсберг», сообщает Live Science.
Странный пришелец в форме сигары, летевший со скоростью 92 тысячи километров в час, был открыт 19 октября 2017 года на основе данных телескопа Pan-STARRS. Сперва его посчитали кометой, но спустя неделю переклассифицировали в астероид.
Наблюдения за 1I/Оумуамуа подтвердили, что он никогда не был связан гравитационно с Солнечной системой и, вероятно, является первым межзвездным объектом, открытым астрономами. Ученые до сих пор не знают, что заставило 1I/Оумуамуа ворваться в Солнечную систему, а также из чего состоит этот объект.
В марте 2021 года астрофизики из Аризонского университета заявили, что выяснили состав «пришельца». Они утверждали, что 1I/Оумуамуа — это кусок азотного льда, оторвавшийся от планеты, похожей на Плутон, где-то за пределами Солнечной системы.
Теперь ученые из Гарварда отрицают эту гипотезу. Они утверждают, что во Вселенной недостаточно азота, чтобы создать такой объект, как Оумуамуа до 800 метров в длину и до 167 метров в ширину.
По их словам, чистый азот встречается редко и обнаружен только на Плутоне в очень небольших количествах. Даже если бы весь азотный лед во Вселенной можно было бы собрать вместе, его все равно не хватило бы для образования 1I/Оумуамуа.
Гипотетическая планета, от которой мог бы отколоться такой «азотный айсберг», превысила бы звезды по массе как минимум в 60 раз, что исследователи назвали абсурдом.
Анна Лысенко
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