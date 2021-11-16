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12:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Необычная изморозь в Словакии попала на фото

Волшебные пейзажи.

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В словацкой деревне Любина туман в сочетании с резким понижением температуры создал в лесу и на полях живописные изморозевые отложения.

Снимками красивого природного явления поделился пользователь Сети Antton Sttano.

Изморозь появляется при тумане в результате сублимации водяного пара или намерзания капель переохлажденного тумана. Если слой отложений составляет не менее 50 мм, такое изморозевое отложение считается сильным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд озвучил прогноз на предстоящую зиму в России. По прогнозу метеоролога, россиян ожидает неоднородная зима.

«Это значит, что будут часто зональные перемещения, то есть из Атлантики теплые массы, воздушные процессы будут переноситься с запада на восток, но будут и затоки холодных масс с севера», — уточнил он.

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