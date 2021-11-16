Астрономы открыли субнептун, на котором может быть вода
Он отдален от Земли на 188 световых лет.
Он отдален от Земли на 188 световых лет.
Международная группа астрономов обнаружила субнептун TOI-2257b, на котором может оказаться вода в жидком состоянии.
Новая экзопланета вращается вокруг карликовой звезды TOI-2257 на расстоянии 188 световых лет от Земли. Ее радиус превышает земной больше, чем в 2 раза, а масса планеты больше массы Земли в 5,71 раза.
Космический телескоп TESS обнаружил изменения яркости звезды TOI-2257, которые происходят регулярно с интервалом в 35,2 дня. Звезда немного тускнеет каждый раз, когда планета проходит перед ней по своей орбите. Такие наблюдения — самый распространенный путь обнаружения экзопланет, которых известно уже больше 4 тысяч.
Параметры экзопланеты говорят о том, что она обладает скалистым ядром, окруженным массивными оболочками из летучих веществ. Для наименования таких объектов астрономы иногда используют термин «субнептун».
Оказалось, что планета движется по очень вытянутой орбите. Это значит, что в течение местного года TOI-2257b испытывает сильные температурные колебания. При этом равновесная температура поверхности планеты составляет минус 17 градусов Цельсия. Все это означает, в теории, что в атмосфере TOI-2257b может существовать вода в жидком виде.
Исследователи надеются, что более мощные телескопы в будущем смогут проанализировать атмосферу субнептуна и подтвердить или опровергнуть это предположение.
Анна Лысенко
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