Одну из самых величественных галактик показали на фото
Она находится недалеко от Млечного Пути.
Она находится недалеко от Млечного Пути.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал величественную спиральную Галактику UGC 11537 на расстоянии 230 миллионов световых лет в созвездии Орёл.
На фотографии, сделанной в инфракрасном и видимом диапазоне, показаны яркие полосы скоплений звезд и темные облака пыли, пронизывающие всю Галактику.
На переднем плане мы видим две очень яркие звезды. На самом деле они расположены в Млечном Пути, но UGC 11537 находится недалеко от плоскости нашей галактики, поэтому они попали на фото.
Это яркое фото было получено в результате серии наблюдений, призванных помочь астрономам изучить сверхмассивные черные дыры в далеких галактиках. Сочетание наблюдений «Хаббла» и данных наземных телескопов позволило астрономам создать детальные модели массы звезд в этих галактиках, что, в свою очередь, помогает узнать массу сверхмассивных черных дыр.
Анна Лысенко
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