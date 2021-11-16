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16:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Одну из самых величественных галактик показали на фото

Она находится недалеко от Млечного Пути.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, A. Seth

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал величественную спиральную Галактику UGC 11537 на расстоянии 230 миллионов световых лет в созвездии Орёл.

На фотографии, сделанной в инфракрасном и видимом диапазоне, показаны яркие полосы скоплений звезд и темные облака пыли, пронизывающие всю Галактику.

На переднем плане мы видим две очень яркие звезды. На самом деле они расположены в Млечном Пути, но UGC 11537 находится недалеко от плоскости нашей галактики, поэтому они попали на фото.

Это яркое фото было получено в результате серии наблюдений, призванных помочь астрономам изучить сверхмассивные черные дыры в далеких галактиках. Сочетание наблюдений «Хаббла» и данных наземных телескопов позволило астрономам создать детальные модели массы звезд в этих галактиках, что, в свою очередь, помогает узнать массу сверхмассивных черных дыр.

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