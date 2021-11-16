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17:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жителей Земли ждет самое продолжительное частное затмение Луны за 600 лет

Его увидят жители Чукотки и Камчатки.

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Источник: AP 2021

19 ноября жители Земли увидят самое продолжительное частное затмение Луны за несколько веков.

Оно будет длиться 3 часа, 28 минут и 23 секунды и в момент максимальной фазы будет выглядеть практически как полное. Освещенным останется лишь небольшой южный край Луны, сообщает Московский планетарий.

Поскольку максимальная фаза наступит в 12:04 по московскому времени, в России затмение смогут наблюдать только на Чукотке и Камчатке, а теневые фазы будут видны жителям восточных регионов нашей страны.

Частным называют лунное затмение, когда Луна входит в тень Земли только частично.

Предыдущее полное лунное затмение в России наблюдали 26 мая. А самое продолжительное полное лунное затмение в нашем веке наблюдали в ночь на 28 июля 2018 года. Оно длилось около 103 минут.

В XXI веке ожидается 225 лунных затмений, 85 из них будут полными.

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