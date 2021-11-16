Канадская провинция ушла под воду из-за сильных ливней (видео)
Целый город был эвакуирован из-за сильного наводнения и оползней, разрушивших дороги и водопровод.
Целый город был эвакуирован из-за сильного наводнения и оползней, разрушивших дороги и водопровод.
Канадская провинция Британская Колумбия переживает свое худшее наводнение за последние годы. 13 ноября на регион обрушились сильные штормы, которые принесли с собой порывистый ветер и обильные осадки.
Из-за проливных дождей из берегов вышли местные реки, которые затопили несколько населенных пунктов и вызвали оползни, которые, в свою очередь, разрушили два моста и заблокировали движение на нескольких трассах.
15 ноября в результате оползня на несколько часов была заблокирована трасса вблизи городка Агасис, где застряли несколько десятков автомобилей и около 300 человек, среди которых было более 50 детей. Спасателям пришлось разбирать завалы ночью под дождем, на место также прибыл спасательный вертолет. К счастью, никто серьезно не пострадал, но несколько человек все же были доставлены в больницу с незначительными травмами.
Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном сайте города.
Отметим, Британская Колумбия и, в частности, город Мерит, летом страдал от аномальной жары и масштабных лесных пожаров.
Екатерина Гура
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