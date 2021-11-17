Над американским городом появилось облако-подкова

Преподаватель биологии Сара Тейбор из американского штата Монтана в середине ноября опубликовала в Twitter снимки необычного облака, которое она наблюдала накануне над холмами в Ливингстоне.
На фото можно увидеть необычное серое облако, напоминающее подкову или летящего вниз китайского дракона. Сара опубликовала снимки и попросила подписчиков объяснить ей это явление.
Пока одни пользователи удивлялись необычной форме облака, другие все же смогли объяснить природу этого явления.
То, что удалось сфотографировать Саре, носит название "подковообразное облако".
Такие облака не несут никакой опасности и возникают, когда восходящий поток толкает кучевое облако вверх, а над ним есть горизонтальные вихревые потоки, которые скручивают его, создавая своего рода горизонтальный торнадо.
При таком явлении часть облака попадает под влияние быстрого потока воздуха и поднимается выше, а концы продолжают висеть внизу, так как на них действуют более медленные потоки воздуха. Отсюда и получается такая странная подковообразная форма.