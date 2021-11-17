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16:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Санкт-Петербурга поделились снимками северного сияния над городом

Редкое явление для этой местности.

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В ночь на 16 ноября жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга наблюдали красочное северное сияние.

В Северной столице сияние заметили прямо над Лахта-центром. Красивое атмосферное явление наблюдали и около Ладожского озера. Такое яркое свечение — редкое явление для этой местности. Его удается заметить во время сильных геомагнитных бурь.

Жители Ленинградской области замечают северное сияние этой осенью не впервые. По словам очевидцев, 31 октября и 4 ноября оно было еще ярче.

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