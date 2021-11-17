Жители Санкт-Петербурга поделились снимками северного сияния над городом
Редкое явление для этой местности.
Редкое явление для этой местности.
В ночь на 16 ноября жители Ленинградской области и Санкт-Петербурга наблюдали красочное северное сияние.
В Северной столице сияние заметили прямо над Лахта-центром. Красивое атмосферное явление наблюдали и около Ладожского озера. Такое яркое свечение — редкое явление для этой местности. Его удается заметить во время сильных геомагнитных бурь.
Жители Ленинградской области замечают северное сияние этой осенью не впервые. По словам очевидцев, 31 октября и 4 ноября оно было еще ярче.
Анна Лысенко
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